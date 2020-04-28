Архимед Мухамбетов обратился к жителям Костанайской области

Глава региона обратился к жителям через свой инстаграм.

Дорогие костанайцы!

В нашей области вот уже 3 дня не было выявлено ни одного случая заражения COVID-19. Это уже небольшой положительный результат. И он был достигнут благодаря выдержке и благоразумию каждого жителя нашего региона. От всего сердца благодарю каждого из Вас за проявленную личную ответственность и соблюдение ограничений.

Уважаемые костанайцы!

Вчера Президент Республики Казахстан К.-Ж.К.Токаев выступил с заявлением о ситуации с коронавирусом в стране. Поручено провести поэтапное смягчение ограничительных мер карантина.

В нашей области, с учетом складывающейся ситуации, принято решение организовать послабления режима карантина. С сегодняшнего дня возобновлена работа финансового и страхового сектора, автомоек, мастерских по ремонту бытовой и оргтехники. Кроме того, разрешены прогулки на дворовых площадках с 9.00 до 20.00 часов. При этом, для Вашей безопасности, будет обеспечена дезинфицирующая обработка территорий.

В зависимости от эпидемиологической ситуации в области в дальнейшем будет определен дополнительный перечень организаций, которые начнут работу.

Вопросом, особенно волнующим костанайцев, является выезд на дачи. В каждом регионе решение принимается оперативным штабом, возглавляемым акимом. К примеру, в городах Рудный и Лисаковск посещать дачные участки разрешено, но с рядом ограничений. В Костанае с сегодняшнего дня также разрешается выезд на дачи и возвращение с 6.00 до 8.30 часов и 18.00 до 20.00 часов на личном транспорте.

С 1 мая на период ЧП начнут функционировать дачные маршруты, проезд в которых будет бесплатным.

Хочу подчеркнуть, что введение послаблений не означает, что мы должны забыть о санитарных нормах. На организации, которые вскоре откроются, будет возложена большая ответственность, как за безопасность работников, так и за клиентов.

Дорогие земляки, прошу Вас и в дальнейшем соблюдать все необходимые санитарные нормы. Берегите себя и своих близких. Я искренне верю, что общими усилиями нам удастся избежать широкого распространения и победить этот вирус.

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