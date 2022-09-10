Архимед Мухамбетов обратился к жителям Костанайской области

Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов поблагодарил всех казахстанцев за помощь в борьбе региона с лесными пожарами.

«Уважаемые костанайцы! Недавний пожар в нашем регионе стал серьёзным испытанием на прочность единства страны. Наши земляки, живущие под мирным небом, в один горький миг потеряли все и застыли в ужасе. Страшный пожар превратил в пепел лесной массив в Аулиекольском районе и уничтожил более 100 домов. В результате сотни наших земляков остались без крова.К сожалению, погиб один человек. Наш Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев с первых дней взял чрезвычайную ситуацию под личный контроль. Посетив регион с рабочим визитом, он дал соответствующие поручения правительству по локализации пожара и оказанию неотложной помощи пострадавшим. В результате пожарную опасность устранили, а 7 сентября ситуация в регионе полностью стабилизировалась», – написал глава региона в Instagram.

По его словам, теперь на очереди задача восстановления разрушенной инфраструктуры и возврата к обычной жизни. Благодаря оперативным решениям главы государства на жилищное строительство направили 2,3 млрд. тенге. Строительные компании страны приступили к постройке домов.

«Наряду с государством в общее дело вступили крупные отечественные предприятия, банки и благотворительные фонды, которые на собственные средства начали строительство нескольких социальных объектов. Радует сплочённость нашего народа, который в едином порыве стремился оказать гуманитарную помощь пострадавшим от пожара. До сих пор из всех уголков Казахстана прибывают машины с продуктами питания, одеждой, предметами быта. На счет благотворительного фонда «Қайырымдылық.KZ» уже поступило 700 млн тенге. Особый вклад в разбор, распространение и транспортировку прибывшей помощи вносят наши волонтёры», – отметил Архимед Мухамбетов.

Он подчеркнул, что это испытание показало, насколько для нашего народа дороги благополучие и единство.

«Хочу выразить особую признательность пожарным, сотрудникам полиции, солдатам, выполняющим воинский долг, которые в этот ответственный момент, рискуя своими жизнями, внесли вклад в стабилизацию ситуации и спасение людей. Также благодарен всем медицинским работникам, которые в эти дни беспрерывно оказывали первую медицинскую помощь нашим землякам», – написал аким Костанайской области.

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