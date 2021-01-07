Архимед Мухамбетов: «Полицейские должны быть образцом как на службе так и в быту»

5 января в ДП Костанайской области состоялось встреча Акима области Архимеда Мухамбетова с личным составом ДП Костанайской области.

Главой государства поставлена задача перед правоохранительными органами: работа полиции должна быть построена на открытости и прозрачности. Аким области отметил, что сегодня проводится огромная работа по внедрению сервисной модели взаимоотношений органов внутренних дел с гражданами, которая направлена на повышение уровня доверия населения и установлению «обратной связи».

Для реализации поставленных задач местными исполнительными органами за последние 5 лет выделено около 8 млрд. тенге. В текущем году на материально-техническое оснащение выделено 1,7 млрд. тенге. Благодаря этому приобретены средства связи, комплексы видео-наблюдения, стационарные комплексы автоматической фиксации нарушений. Только с помощью системы «Автоураган» в прошлом году выявлено свыше 66 тысяч нарушений ПДД.

Начальник ДП Костанайской области генерал-майор полиции Бекет Аймагамбетов отметил, что как и по всей стране, уровень преступности в регионе значительно снизился — почти на треть.

В этом году наблюдается устойчивое снижение по основным видам преступлений. В их числе убийства, причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилования, разбои, грабежи, кражи, мошенничества, хулиганства и угоны.

Для региона актуальной проблемой продолжают оставаться кражи скота. В этом году их количество сократилось на 30,7% .Меньше стало и квартирных краж, почти на 45%. Одновременно повысилась их раскрываемость.

Значительно меньше совершено преступлений в состоянии опьянения и ранее судимыми. Сократился уровень подростковой преступности и преступлений в отношении самих детей. Почти на 40% стало меньше совершаться преступлений в общественных местах и на улицах.

Все это напрямую связано с проводимой нами профилактической работой. Ее результаты заметны и на дорогах. Наблюдается сокращение аварийности — уменьшилось количество дорожно-транспортных происшествий, раненых и погибших в них.

В этом году раскрываемость по многим видам преступлений, в том числе, имущественного характера, улучшилась. Из числа тяжких и особо тяжких преступлений достигута 100% раскрываемость разбоев, тяжких вымогательств, хулиганств, и угонов. Раскрываемость убийств составляет более 90 % , а раскрываемость такого вида преступления, как причинение тяжкого вреда здоровью составило почти 100%.В этом году увеличилась раскрываемость наркосбытов.

Из незаконного оборота изъято более 500 килограммов наркотиков, в том числе синтетических.

В рамках реализации программы «Цифровой Казахстан» уже 85% уголовных дел расследуется в электронном формате. Для этого подразделения следствия и дознания области полностью обеспечены необходимой техникой и оборудованием.

Бекет Аймагамбетов отметил, что все достигнутые результаты может перечеркнуть один факт совершения полицейским коррупционного преступления. Поэтому борьбе с коррупцией уделяется особое внимание. В этом году количество коррупционных преступлений сократилось почти в три раза.

За серьезные проступки, в том числе дискредитирующие органы внутренних дел, уволено 28 сотрудников.

Несмотря на особенность этого периода, личный состав полиции области справляется с поставленными задачами. Граждане все чаще обращаются со словами благодарности за оказание помощи и раскрытие преступлений «по горячим следам». Только в прошлом году сотрудники двух батальонов патрульной полиции раскрыли более 500 преступлений и оказали помощь 100 водителям.

Среди вопросов поступивших Акиму области от личного состава вопрос о необходимости новых опорных пунктов.

И.о. начальника местной полицейской службы УП города Костаная майор полиции Талгат Жусупов отметил, что город растет, строятся новые микрорайоны. Для реализации направления, обозначенного в Послании народу Казахстана «Полиция шаговой доступности» считаем необходимым предусматривать помещения для участковых пунктов полиции в новостройках. На сегодняшний день в городе Костанае необходимо, как минимум пять опорных пунктов полиции. Это в поселке Кунай, мрк Аэропорт, Береке, на Зеленом рынке, в поселке Дружба. Аким области взял этот вопрос на контроль и уже в ближайшее время будет выбран тип опорного пункта, который появится в новостройках города.

В завершении встречи патрульный полицейский Багдат Бейсенов выразил благодарность главе региона за поддержку сотрудников органов внутренних дел.

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