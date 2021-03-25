Архимед Мухамбетов посетил Аулиекольский район

Глава области посетил Аманкарагайскую среднею школу № 2. Ознакомился с ходом реализации программы «Ауыл – Ел бесігі» и инфраструктурных проектов в селе Аманкарагай.

Акима Костанайской области представители Аулиекольского района провели по помещениям Аманкарагайской общеобразовательной школы № 2 с государственным языком обучения. Ее запустили в работу год назад. На возведение нового здания из бюджета было выделено более 1 млрд тенге. В итоге в селе появилось современное учебное заведение, оснащенное самым разнообразным оборудованием: от компьютеров до спортивного инвентаря, мебелью, просторными помещениями, спортивными площадками, теплицами и автопарковкой. Рассчитана школа на 320 человек, сейчас в ней обучается 282 ученика. На приеме граждан Архимеда Мухамбетова местные жители просили отремонтировать сельскую школу им Островского.

Как отметил аким Аулиекольского района, на капитальный ремонт здания СШ им.Островского необходимо 423 млн тенге. Также жители села интересовались, будет ли отремонтирован фельдшерский пункт в Аманкарагае. Аким области подчеркнул, что деньги выделены, и в этом году в здании начнутся строительные работы. Помимо этого Архимед Мухамебетов проинспектировал работы по очистке водопропускной трубы на автомобильной дороге областного значения «Аулиеколь-Диевка-Косагал-Акжол». На 6 км участке этой трассы весной периодически возникали проблемы. Сейчас, как отмечают чиновники, за счет расширения и очистки системы, трудностей можно будет избежать.

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