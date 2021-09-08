Архимед Мухамбетов посетил Рудный

Архимед Мухамбетов в рамках рабочей поездки посетил город Рудный. В первую очередь глава региона ознакомился с реконструкцией ТЭЦ АО «ССГПО», стоимость проекта 57 млрд. тенге. Об этом сообщает пресс-служба акима Костанайской области.

Завершить реконструкцию запланировано в 2025 году. К отопительному сезону ТЭЦ полностью готов.

После он проинспектировал ход реконструкции внутриквартальных, магистральных тепловых сетей и тепловых насосных станций города Рудный. На реконструкции тепловых сетей выделено более 4 миллиардов тенге.

Далее посетил опорный пункт местной полицейской службы и вручил ключи от автомобилей марки JAC.

После аким области осмотрел строительство центрального канализационного коллектора. Стоимость объекта составляет 1,823 млрд тенге. Завершить объект планируется в 2022 году.

Также Архимед Мухамбетов проинспектировал ход строительства жилых домов по улице Восточной. Здесь в текущем году завершается строительство 3-х жилых домов, а также в настоящее время начато строительство 6 жилых домов со сроком завершения в 2022 году.

В завершение поездки он посетил Ледовый дворец и вручил игрокам хоккейного клуба «Горняк» хоккейную форму.

Стоит отметить, что предприниматель Казбеков К.К. за счет собственных средств в рамках программы «Рухани жаңғыру» провел ремонт Ледового дворца на сумму 900 млн.тенге.

По итогам поездки аким области А.Мухамбетов поручил акиму города К. Испергенову усилить работу по дальнейшему социально-экономическому развитию города.

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