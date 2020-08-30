Архимед Мухамбетов поздравил костанайцев с Днём Конституции РК

Уважаемые костанайцы!

Поздравляю вас с государственным праздником — Днем Конституции Республики Казахстан! Сегодня мы с гордостью отмечаем юбилейную 25-ю годовщину со дня принятия Основного закона. Это поистине историческое событие имеет особое значение для каждого казахстанца. Конституция остается для каждого из нас символом сплоченности казахстанского народа, крепкой основой дальнейшего стабильного развития и процветания нашей области и всей страны.

Дорогие земляки!

В день празднования юбилея Основного закона выражаю признательность за проделанную работу, за поддержку и уверенность в общем успехе нашей Родины. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, удачи и благополучия!

С Днем Конституции Республики Казахстан!

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