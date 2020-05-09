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Архимед Мухамбетов поздравил ветеранов с Днём Победы

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Сегодня по поручению Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича Токаева аким Костанайской области Архимед Мухамбетов поздравил ветеранов Великой Отечественной войны Михаила Подолякова и Касымхана Алдабергенова.

Глава региона вручил фронтовикам поздравительные открытки от имени Президента и продуктовые корзины.
Аким области пожелал ветеранам крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни.
«Очень много мероприятий проводим в память о фронтовиках. Ваши заслуги весомые, великие. Поэтому, настоящее и будущее поколения должны знать о Вас и Ваших соратниках. Никто не должен забыть проявленный Вами героизм», — отметил Архимед Мухамбетов.

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