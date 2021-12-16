Архимед Мухамбетов поздравил жителей Костанайской области с 30-летнием Независимости РК

Уважаемые костанайцы!

В этом году мы отмечаем главный праздник страны – 30-летие независимости Республики Казахстан! Примите искренние и теплые пожелание с национальным праздником! 30-летие по историческим меркам – это небольшой срок, возраст становления и развития бурно развивающегося государства.

Благодаря мудрой, взвешенной и выверенной политике Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева Республика Казахстан за годы независимости укрепила свой суверенитет и международный авторитет. Сегодня наша страна является активным и признанным участником мирового сообщества, ведет конструктивное и эффективное сотрудничество с зарубежными партнерами.

​ В свою очередь, Глава Государства Касым-Жомарт Токаев продолжая курс Лидера Нации, активно осуществляет реформы в различных сферах жизни общества.

Стоит отметить, что за годы Независимости Костанайская область стабильно удерживает положительную динамику роста экономических показателей.

Вклад Костанайской области в развитие и обеспечение продовольственной безопасности, как житницы страны, известен каждому казахстанцу. Наша область по праву считается главным зерновым регионом Казахстана.

На сегодняшний день основными драйверами развития региона стали промышленность, в том числе обрабатывающий сектор, строительство и другие.

В частности, как всем известно наша область стала центром машиностроения республики. Благодаря этому, Костанайская область из аграрной стала аграрно-индустриальной.

Все эти успехи достигнуты благодаря труду и целеустремлённости костанайцев, готовых вкладывать все силы во благо развития своего региона.

Дорогие земляки!

От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира и согласия, успехов в труде, новых достижений, стабильности и сплоченности! Пусть все ваши начинания будут успешными, результативными во благо будущих поколений, во благо нашей Родины!

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