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Архимед Мухамбетов представил нового заместителя

Фото Бердыболат Коркембаев

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Распоряжением акима Костанайской области на должность заместителя акима области назначена Бахыт Есимова, сообщает пресс-служба акима Костанайской области.

Бахыт Есимова родилась 29 января 1984 года в селе Майкайын Баянаульского района Павлодарской области. Окончила Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет и Калифорнийский университет (США).

Ранее занимала должность государственного инспектора Администрации Президента Республики Казахстан.

Бахыт Есимова будет курировать вопросы внутренней политики, государственной языковой политики, межэтнической сферы, предоставления образовательных услуг в детских дошкольных, общеобразовательных учреждениях, в учебных заведениях начального и среднего профессионального образования, культуры, религии, демографии, молодежной политики, приграничного сотрудничества по курируемым направлениям.

Организует выполнение областных и республиканских программ, работу областных комиссий, советов по вопросам социальной сферы, профилактики и предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних.

Заместитель акима области Марат Жундубаев покинул свой пост в связи с переходом на должность государственного-инспектора Администрации Президента Республики Казахстан.

 

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