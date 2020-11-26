Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов провел очередное заседание оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

В ходе заседания штаба были заслушаны акимы района им. Б. Майлина, Житикаринского и Федоровского районов. Также рассмотрены вопросы работы мониторинговых групп.

Так, 17 по 23 ноября проведено 649 рейдовых мероприятий, выявлено 405 нарушений карантинных мер, из них в составе мониторинговых групп – 244, сотрудниками полиции – 161.

Несмотря на введённые ограничения жителями области все еще проводятся массовые и семейные мероприятия, а представители бизнеса нарушают санитарные нормы.

«К примеру, несмотря на запрет передвижения такси с 22:00 часов до 6:00 часов и их систематическое задержание, данные организации продолжают осуществлять свою деятельность в запрещенный период времени. С момента введения запрета на передвижение выявлено 38 нарушений, допущенных такси «Народное», такси «Урбан» – 8, такси «Сити» – 2. Уважаемые жители области, все меры в первую очередь приняты для сохранения благополучия и здоровья населения нашей области. Берегите себя и своих близких»,- сказал Архимед Мухамбетов.

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