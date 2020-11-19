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Архимед Мухамбетов провел очередное заседание оперативного штаба

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Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов сегодня провел очередное заседание оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции, где были рассмотрены вопрос работы мониторинговых групп.

В соответствии с поручением Межведомственной комиссии усилена работа мониторинговых групп. На данный момент проведено 860 рейдов, проверкой охвачено 4757 объектов, в ходе которых выявлено 825 нарушений, материалы направлены в органы санэпидконтроля для принятия административных мер.

«Несмотря на введённые ограничения жителями области все еще проводятся массовые и семейные мероприятия, а представители бизнеса нарушают санитарные нормы, поэтому поручил усилить работу мониторинговых групп с обязательной видеофиксацией нарушений. Еще раз призываю граждан соблюдать все рекомендуемые меры по недопущению распространения КВИ»,- сказал Архимед Мухамбетов.

Также аким Костанайской области напомнил, что в выходные дни продолжают действовать дополнительные ограничения:
— не будет работать городской общественный транспорт;
— приостанавливают работу объекты не продовольственной торговли площадью более 2000 квадратных метров и магазины по продаже запасных частей к автомобилям и сельхозтехнике;
— бани и сауны;
— объекты общественного питания работают только на вынос и доставку.

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