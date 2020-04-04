Архимед Мухамбетов проверил работу санитарных блокпостов Костаная

Аким Костанайской области посетил санитарные посты, которые расположены вокруг города Костанай. Они будут закрыты с 00:00 до 07:00.

В первую очередь Глава региона посмотрел как работает санитарный-пост, находящиеся на рудненской трассе, около поселка Кунай. Начальник ДП Костанайской области генерал-майор полиции Бекет Аймагамбетов объяснил алгоритм действий пропускного пункта и основную задачу сотрудников полиции. На сегодняшний день в областном центре действуют 7 санитарных постов.

«На каждом посту на одной смене по 4 сотрудника полиции. Из них 2 патрульных полицейских, 2 сотрудника СОБРа. Также здесь находятся 2 медицинских работника. Все обеспечены четырехразовым питанием», — отметил Бекет Аймагамебтов.

Аким области посетил санитарный пост, который расположен на федоровской трассе. Здесь поток машин большой. Проезжает и казахстанские и иностранные грузовики.

За сутки на территорию области через блок-посты пропущено 1420 автомашин (222 легковых,8 пассажирских и 1190 грузовых) и 1643 человек. Отказано во въезде 8 автомобилям. На санитарных постах, расположенных по периметру городов, проверено 3796 автомашин и 5391 человек.

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