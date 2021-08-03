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Архимед Мухамбетов провёл заседание оперштаба по недопущению распространения коронавируса

Фото профиля arkhimed_mukhambetov

Сегодня глава области провел очередное заседание оперативного штаба по недопущению распространения КВИ.

В ходе заседания штаба заслушан заместитель Арман Абенов, по проведении вакцинации на предприятиях, а также рассмотрели работу мониторинговых групп. Так, мониторинговыми группами в июле месяце проведено 1 307 рейдовых мероприятия, выявлено 146 нарушений карантинных мер.

«В настоящее время загруженность инфекционных коек составляет 57,9%, на лечении находятся 1 123 человека. На сегодняшний день в область доставлено 259 500 доз первого компонента и 183 250 доз второго компонента вакцины. Вакцинацию первым компонентом прошли 245 742 чел., охват населения составляет 48,7%. Что касается второго компонента, то его получили 170 117 чел. или 33,7% населения, подлежащих вакцинации», — сообщил Архимед Мухамбетов.

Вместе с тем, на некоторых предприятиях области применяются стимулирующие меры поощрения сотрудников, прошедших вакцинацию. К примеру, в ТОО «СарыаркаАвтоПром» среди вакцинированных разыгрывается путевка в санаторий «Сосновый бор».

«Как известно, c 25 июня по 1 августа  было объявлено о розыгрыше 10 единиц iPhone 12. Вчера были подведены итоги розыгрыша. Сегодня вновь объявляем розыгрыш среди жителей области в возрасте от 18 лет, получивших 1 компонент вакцины от КВИ с 1 августа до 1 октября. В этот раз разыгрывается автомобиль. Кроме того, обращаюсь к учредителям и руководителям предприятий. Прошу поощрить сотрудников прошедших вакцинацию против КВИ. Уважаемые жители области, прошу каждого проявить ответственность за свое здоровье и здоровье своих близких, и пройти своевременную вакцинацию против COVID-19», — подчеркнул глава области.

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