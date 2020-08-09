Архимед Мухамбетов рассказал, как начнется новый учебный год

Этот учебный год в большинстве малокомплектных школ начнется в штатном режиме. Больше 16 тысяч сельских учеников сядут за парты с соблюдением санитарных мер.

«Обучение в этих школах будет организовано в 2 смены с полуторачасовым перерывом между сменами со строгим соблюдением режима проветривания и дезинфекции помещений после каждого урока. Наполняемость классов в среднем будет около 6 учеников. В школах будет введен масочный режим и усилен медицинский контроль»,- сообщил аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

А вот в городах посещать школу смогут только ученики начальных классов. Об этом мы сообщали ранее. Теперь же аким региона озвучил количество дежурных групп для школьников, которые откроются в области с 1 сентября.

«На сегодняшний день для обучения в таком формате планируется открытие около 2400 групп с общим контингентом 27300 школьников или 50 процентов от общего числа учащихся младших классов. Таким образом, из 108 тысяч учащихся школ области 16 тысяч или 15 процентов детей будут обучаться в штатном режиме»,- сказал аким.

До того, как начнется новый учебный год, школьникам организуют классные часы. Их посветят основам обучения на дому. Организуют такой семинар и для родителей. Даты их проведения пока не назначены, но все они пройдут, очевидно, в онлайн режиме. Роль интернета вообще становится главной в условиях дистанционки. В связи с этим в школах региона стараются закончить все работы по его проведению до сентября. На данный момент школ без высокоскоростного интернета в области остается только 8.

«В области продолжается строительство современных школ. Уже в сентябре этого года распахнет свои двери новая школа с государственным языком обучения на 30-20 мест в поселке Аманкарагай Аулиекольского района. Также до конца текущего года будет завершено строительство школы на 1200 мест в микрорайоне Юбилейный город Костанай, и на 320 мест в селе Карасу Карасуского района»,- проинформировал глава региона.

Всего в этом году в школы области пойдут 108 600 учащихся. Среди них 12 тысяч — это первоклассники.

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