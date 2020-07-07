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Архимед Мухамбетов сдал повторный тест на COVID-19

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Аким Костанайской области на своей странице в Instagram сообщил о своем состоянии здоровья и обратился к жителям региона. 

«Уважаемые костанайцы! Мой тест на COVID-19 показал отрицательный результат и с сегодняшнего дня я приступил к работе. Призываю жителей региона соблюдать ограничительные меры введённые на территории области. Выражаю благодарность всем врачам за тяжёлый труд в непростой ситуации! Желаю всем  крепкого здоровья и благополучия!», — говорится в обращении.

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