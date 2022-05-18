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Аркалык получит больше полумиллиарда тенге на покупку угля для отопления города

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Аркалык получит больше полумиллиарда тенге на покупку угля для отопления города, а сельские жители — субсидии на снижение стоимости питьевой воды. Сегодня на сессии Костанайского областного маслихата распределяли сэкономленные деньги. В итоге, почти все управления смогли получить средства из госказны на важные социальные проекты.

Сегодня на сессии Костанайского областного маслихата распределили деньги из  бюджета, которые появились в результате экономии государственных закупок. В итоге, управлению энергетики и жилищно-коммунального хозяйства досталось 993 млн тенге. Большая часть этих денег, а это 532 миллиона, будут направлены Аркалыку для покупки угля на проведение будущего отопительного сезона. Оставшаяся сумма пойдет на строительство инженерных коммуникаций к микрорайонам «Байтерек», «Астана» и «Нұр Әлем» в Костанайском районе. По информации Гульбарам Мусагазиной, руководителя Управления экономики и бюджетного планирования Костанайской области также «направят 104,4 млн тенге — на софинансирование 3-х проектов по сельскому водоснабжению. Это:- реконструкция сетей водоснабжения села Карасу Амангельдинского района; строительство разводящих сетей водопровода в селе Копыченка Федоровского района; строительство системы водоснабжения в селе Шеген Джангельдинского района».

Еще 90 млн тенге направят на субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды в сельской местности. Управлению строительства, архитектуры и градостроительства выделяется 216 млн тенге. 140 млн из них направят в Аркалык на строительство наружных инженерных сетей в 7 микрорайоне города, 40 млн тенге — на реконструкцию кровли хирургического корпуса районной больницы Житикаринского района и примерно 14 млн тенге на софинансирование проектов по газификации 4-ёх микрорайонов в Рудном.

«5,9 млн тенге — на завершение строительства медицинского пункта в с. А. Байтурсынова Джангельдинского района, 3,6 млн тенге — на разработку ПСД по проекту строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Арка Камыстинского района, — 2 млн тенге -на начало разработки ПСД по проекту «Строительство газовой котельной для врачебной амбулатории в с. Озерное Костанайского района; 2 млн тенге — на начало разработки ПСД по проекту «Строительство общеобразовательной средней школы на 900 мест в городе Рудном». — рассказала Мусагазина.

Управлению пассажирского транспорта и автомобильных дорог выделят 277 млн тенге. На эти деньги проведут ремонт дорог в Аркалыке, поселках Сарыколь, Карабалык и Новопокровка. Помимо этого управление природных ресурсов и регулирования природопользования получит запрашиваемые ранее 30 млн тенге для приобретения ГСМ. Им не хватало этих денег, чтобы выполнить план по посадке леса в этом году. Депутаты со всеми этими изменениями согласились.

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