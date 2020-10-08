Аркалыкская птицефабрика объявила о приостановке производства

Градообразующее предприятие в городе Аркалык Костанайской области, птицефабрика ТОО «Агроинтерптица» мощностью 120 млн штук яиц в год и количеством постоянных рабочих мест 220, приостанавливает работу на неопределенный период. Об этом сообщили в пресс-службе ТОО «АгроИнтерПтица».

В связи с распространением высокопатогенного птичьего гриппа в Республике Казахстан, на предприятии произошел массовый падеж птицы. Общий объем поголовья на птицефабрике до начала эпидемии составлял 502 600 голов.

В соответствии с действующими нормами, при заболевании птицы вопросы изъятия, утилизации относятся к Комитету ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК, республиканскому противоэпизоотическому отряду Министерства сельского хозяйства — они являются основными уполномоченными органами. Но по сегодняшний день данные государственные органы бездействуют, затягивая процесс утилизации.

«Нами не получен ни один акт изъятия и акт утилизации, мы не получили ни одно постановление об изъятии, у нас на фабрике на открытом воздухе еще лежит почти 70 тыс поголовья. Мы просто всеми силами помогаем в утилизации птицы, но без государственных органов, самостоятельно проводить утилизацию мы не имеем право. К сожалению, становится понятно, что ждать от государственных органов своевременной реакции, должного оформления, выплаты компенсации и помощи в рамках имеющихся Правил, не приходится, поэтому мы вынуждены полностью приостановить работу фабрики и произвести сокращение сотрудников. На сегодня мы выплатили полную заработную плату работникам за сентябрь, намерены рассчитаться с кредиторами, оплатить коммунальные платежи и налоги. Сумма прямого ущерба от падежа составила 554,7 млн тенге, сумма упущенной выгоды от недополученного яйца 356,0 млн тенге, долги перед банком и поставщиками более 500 млн тенге», — говорит учредитель и инвестор предприятия Александр Лоренц.

На возобновление деятельности предприятия потребуется не менее одного года. Размер необходимых для этого вложений, составляет порядка 1,5 миллиарда тенге. Основные вопросы для инвестора — где взять такие деньги сегодня, чтобы возобновить производство и стоит ли это делать, с учетом изменившейся политики МСХ в отношении яичных птицефабрик.

Птицефабрика в Аркалыке работала с 1970. Деятельность была приостановлена в 1992 году. Восстановление предприятия силами инвестора из Германии, Александра Лоренц, началось летом 2008 года, когда было создано ТОО «Агроинтерптица». В 2009 году, после почти 20-ти летнего простоя, производство было вновь запущено. В 2017 фабрика вышла на мощность 123 млн. штук яиц в год.

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