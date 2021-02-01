Аркалыкские полицейские вернули домой без вести пропавшего

Как сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области, сотрудники управления полиции Аркалыка в течение недели искали Ермека Байкасова 1974 года рождения.

Заявление в полицию поступило 23 января. Мужчина вышел с адреса в городе Аркалык и местонахождение его было неизвестно.

31 января сотрудник отдела криминальной полиции Абзал Абдрахманов вместе с заместителем начальника управления полиции Аркалыка Нурболом Маркабайулы в 5 микрорайоне обнаружили без вести пропавшего.

Как выяснилось, мужчина уехал в поисках работы в Акмолинскую область. О своём намерении никого не предупредил. Сотового телефона при себе у него не было.

Как только Ермек Байкасов вернулся в город, сразу был замечен сотрудниками полиции. Полицейские рассказали мужчине, что его уже неделю ищут родственники и стражи порядка.

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