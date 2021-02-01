USD 424.22
EUR 513.9
RUB 5.56
  1. Home
  2. Новости
  3. Происшествия
  4. Аркалыкские полицейские вернули домой без вести пропавшего

Аркалыкские полицейские вернули домой без вести пропавшего

Vinkmag ad

Как сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области, сотрудники управления полиции Аркалыка в течение недели искали Ермека Байкасова 1974 года рождения.

Заявление в полицию поступило 23 января. Мужчина вышел с адреса в городе Аркалык и местонахождение его было неизвестно.

31 января сотрудник отдела криминальной полиции Абзал Абдрахманов вместе с заместителем начальника управления полиции Аркалыка Нурболом Маркабайулы в 5 микрорайоне обнаружили без вести пропавшего.

Как выяснилось, мужчина уехал в поисках работы в Акмолинскую область. О своём намерении никого не предупредил. Сотового телефона при себе у него не было.

Как только Ермек Байкасов вернулся в город, сразу был замечен сотрудниками полиции. Полицейские рассказали мужчине, что его уже неделю ищут родственники и стражи порядка.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Токаев подписал закон, разрешающий не возить с собой права и техпаспорт
Следующая новость

Торговые центры и автовокзал. Полиция Костанайской области разыскивает телефонного террориста