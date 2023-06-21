Аркалыкскую ТЭЦ ввели в эксплуатацию на бумаге — Годунова

Председатель Высшей аудиторской палаты Наталья Годунова на пленарном заседании Мажилиса рассказала о многочисленных нарушениях и системных проблемах, выявленных в ходе государственного аудита сферы теплоснабжения, передает Tengrinews.kz.

К примеру, в городе Аркалыке Костанайской области, по словам Годуновой, чиновники ввели ТЭЦ только на бумаге.

«В городе Аркалык Костанайской области заказчик – отдел ЖКХ — принял два проекта: «Реконструкция системы теплоснабжения города Аркалык до 2030 года» и «Реконструкция Аркалыкской ТЭЦ в части замены турбоагрегата станции № 2 мощностью 2,5 МВт» на общую сумму 7,4 миллиарда тенге при их неполной готовности. В результате Аркалыкская ТЭЦ введена в эксплуатацию только на бумаге», — сообщила Наталья Годунова.

Как сообщила председатель Высшей аудиторской палаты, по всем выявленным системным проблемам в правительство направлены рекомендации. Объектам аудита выданы предписания для устранения нарушений.

«22 материала подлежат передаче в правоохранительные органы, 16 из них уже переданы, 361 материал передан для принятия административных мер», — добавила Наталья Годунова.

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