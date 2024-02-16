Арктические холода. Сколько еще мёрзнуть от 38-градусных морозов, сообщили синоптики

pixabay.com
Синоптическую ситуацию на территории Казахстана обусловит холодный и бесснежный арктический антициклон. Прогноз погоды озвучили синоптики Казгидромета на ближайшие три дня.
С антициклоном сохраняются морозы, лишь на юго-востоке страны 17 февраля, с прохождением атмосферных фронтов, ожидается снег, в горных районах – сильный снег, туман, гололед и низовая метель.
Температурный фон в северных и восточных регионах республики ожидается ночью 30-38, днем 20-28 мороза.
На юго-востоке страны ожидается понижение ночью до 15-25, в горах 30-35 мороза, днем до 10-25 мороза.
Tags: Алау алау кз алау новости алау тв Казахстан Костанай Костанайская область погода прогноз прогноз погоды РТН