Арктические холода. Сколько еще мёрзнуть от 38-градусных морозов, сообщили синоптики

Синоптическую ситуацию на территории Казахстана обусловит холодный и бесснежный арктический антициклон. Прогноз погоды озвучили синоптики Казгидромета на ближайшие три дня.

С антициклоном сохраняются морозы, лишь на юго-востоке страны 17 февраля, с прохождением атмосферных фронтов, ожидается снег, в горных районах – сильный снег, туман, гололед и низовая метель.

Температурный фон в северных и восточных регионах республики ожидается ночью 30-38, днем 20-28 мороза.

На юго-востоке страны ожидается понижение ночью до 15-25, в горах 30-35 мороза, днем до 10-25 мороза.

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