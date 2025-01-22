Прогноз погоды по Казахстану на 23-25 января представили синоптики Казгидромета.

Арктический холод продолжает поступать на территорию Казахстана, в ближайшие трое суток прогнозируется дальнейшее понижение температуры по всей стране. 23-24 января ложбина Северо-западного циклона сохранит свое влияние на восточные и юго-восточные регионы страны – здесь ожидается снег, временами сильный снег, а на остальной территории погода без осадков.

По республике ожидаются метель, гололед, туман, порывистый ветер.

Температура воздуха в северной половине республики ночью 20-30 мороза, в отдельных районах сильный мороз — 35 градусов, днем 13-20 мороза, в центре и на востоке страны 20-35, в отдельных регионах ожидается сильный мороз 40 градусов, на юге ночью 15-25, в отдельных районах сильный мороз 28 градусов, днем 5-15.

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