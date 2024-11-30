Министерство обороны Казахстана сообщает, что с началом нового периода боевой учебы все органы военного управления, воинские части и учреждения Вооруженных сил будут приведены в высшие степени боевой готовности.

В первых числах декабря армейские подразделения будут подняты по тревоге для совершения марша на полигоны и в учебные центры.

«Планируется переброска личного состава и передвижение колонн военной техники к местам проведения комплексных тактико-строевых занятий и тренировок. В целях безопасности доводим, что на отдельных участках дорог в регионах не исключается временное ограничение дорожного движения. В этой связи просим граждан и представителей СМИ не распространять ложные сообщения и доверять только официальным источникам информации», — отметили в министерстве обороны.

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