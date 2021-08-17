Армия Казахстана усиливает бдительность: комментарий Минобороны

Фото: МО РК
Вооруженные силы Казахстана «усиляют бдительность» из-за обострения ситуации в Афганистане. Об этом сообщил начальник управления Департамента стратегического планирования Генштаба ВС Даурен Абдуллин, передает Tengrinews.kz.
«В рамках усиления бдительности в Вооруженных силах проводятся следующие мероприятия:
- уточнен порядок и проведены тренировки, действия дежурных сил и средств при возникновении кризисных ситуаций;
- организовано взаимодействие с государственными органами, другими войсками и воинскими формированиями по организации возможных совместных действий;
- увеличен состав дежурных сил и средств противовоздушной обороны и фронтовой авиации, несущих службу по охране воздушного пространства;
- усилена противодиверсионная безопасность военных объектов, выделены дополнительные отряды для охраны складов и арсеналов;
- подразделения сил специальных операций и военно-транспортной авиации переведены на усиленный режим работы;
- уточнены планы действия Вооруженных сил по усилению охраны государственной границы», — сказал начальник управления Департамента стратегического планирования Генштаба.
Ранее в Министерстве обороны Казахстана заявили, что «в свете обострения ситуации в Исламской Республике Афганистан в Вооруженных силах приняты меры по усилению бдительности».
«Нужно постоянно оценивать возникающие риски и определять, что для нас наиболее актуально в настоящий момент, куда направлять основные усилия», — подчеркнул Ермекбаев.
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