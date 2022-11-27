Артисты драмтеатра имени Омарова готовятся к премьере

27-го ноября в костанайском областном казахском драмтеатре имени Омарова состоится премьера комедийного спектакля — Альмандар из Альдермеша. В этом сезоне в театре это первая комедия, к которой артисты готовились несколько месяцев. По сюжету произведения в селе живет старик по имени Альмандар, к которому неожиданно приходит смерть по приказу небесной канцелярии, однако он с таким решением не согласен.

Сейчас артисты театра прогоняют спектакль перед премьерой. Костюмы, декорации и сцена уже готовы. По сценарию небесные силы посылают смерть к старику Альмандару, которому исполнился 91 год, якобы, ему пора умереть. Смерть приходит к старику, просит поставить подпись, для того, чтобы его забрать. Старик оказывается очень жизнелюбивым, веселым и всячески пытается отсрочить свой уход из жизни.

«Наша картина поучительная как для детей, так и для взрослых. Поэтому, комедия, я думаю, получится смешной и позитивной. Я секретарь великого Азериэля, который является таким самым мощным и страшным ангелом.Я считаю свою роль, хоть она и небольшая как говорится эпизодическая, но она несет в себе большой смысл»,- говорит актриса театра Назира Иман.

«Альмандар из Альдермеша» — это комедия, написанная татарским писателем. Как рассказала актриса Назира Иман, по замыслу смерть к старику пришла не потому, что он был не здоров, а по приказу небесной канцелярии, где было решено, что жители деревни Альдермеш не должны жить больше 90 лет. Но дед не согласен с подобным решением. У него своя правда, он просто обязан прожить жизнь за своих четверых сыновей, погибших на войне.

«Вообще у нас люди любят разные жанры, и трагедию и комедию. Но, в основном успехом пользуются комедийные, веселые постановки. В этом году у нас впервые ставится такая комедия, в основном у нас были лирические драмы и трагедия. А вот в этот раз у нас комедия»,- отмечает Назира Иман.

Премьера спектакля состоится уже 27-го ноября в 17:00 в Костанайском казахском драматическом театре имени Ильяса Омарова. Артисты уверены, что смогут удивить зрителя.

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