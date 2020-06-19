Артисты кукольного театра подготовили онлайн развлечения детей

В областном кукольном театре для зрителей подготовили несколько приятных сюрпризов. Теперь увидеть кукольную постановку или посмотреть сказку можно не выходя из дома. В социальные сети артисты выкладывают целые постановки. С артистами театра пообщались мои коллеги, и узнали как готовятся их видео, сообщает alau.kz

Даниил Норка работает в кукольном театре всего год, но за это время он успел сменить несколько амплуа. Из-за перевода всех сотрудников на дистанционку, артистам пришлось искать решение проблемы — «Как развлечь детей не выходя из дома?». Ответ оказался простым рассказывать сказки по видео. Даниилу и другим ребятам приходится часами к этому готовится, ведь просто прочитать сказку недостаточно

«Понять ее содержание и понять ее суть и конечно же ту мораль, которую автор хочет донести до детей. Эта работа весьма многоплановая, потому что в сказках нам приходится перевоплощаться в разных персонажей. Там может быть один персонаж, может быть два, может быть три и у каждого свой характер, свой темперамент»,- говорит артист областного кукольного театра Даниил Норка.

Это не Пушкин, не Андерсон и не Носов. Это авторы, чьи сказки не так известны, но тем не менее они также интересны и несут в себе посыл к главным человеческим ценностям. Последняя сказка, которую Даниил подготовил для малышей, про самокат.

«Про мальчика, родители которого купили ему самокат. Когда он вышел во двор он похвастался всем, что у меня такой вот самокат и вот когда его ребята попросили дай покататься. Он ответил нет. Вы мне его поцарапаете, испачкаете и поехал сам кататься»,- рассказал Даниил Норка.

По закону жанра через разные препятствия и невзгоды мальчик все-таки понял, что делиться нужно. А вот другой артист Арман Маганбетов специализируется на казахских легендах.

«Мне понравилась легенда о роще танцующих берез, которая находится у нас в Кокчетаве. Народ на той местности любил устраивать празднества и хан решил однажды посмотреть, что там происходит, но чтобы его не заметили он переоделся в простолюдина пришел и в какой-то момент он закричал браво, молодцы, как мне понравилось. Но только другими словами и тогда все девушки, которые танцевали замерли, от восторга, от того что увидели хана испугались»,- говорит артист областного кукольного театра Арман Маганбетов.

Все эти видео с красивыми картинками и музыкой артисты театра загружают на свои страницы в социальных сетях. В неделю они готовят сразу по несколько вот таких видео. В театре уверены, что даже самого искушенного зрителя найдут чем удивить. Ведь помимо сказок есть и кукольные постановки.

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