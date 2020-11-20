Уполномоченный по правам ребёнка Аружан Саин заявила, что во многих регионах Казахстана нецелесообразно тратят бюджетные средства, обделяя детей.

«К сожалению, несмотря на то, что в августе-сентябре прошлого года я писала акимам всех регионов об этой задаче, бюджеты 2020 года были сформированы, как и ранее, без учёта нужд детей и государства. И направлены в основном на финансирование профессиональных спортивных команд, помпезных мероприятий, в том числе, концертов, и других направлений, которые, хоть и были частично не реализованы из-за пандемии, но в то же время – не были направлены на детей», – заявила Аружан Саин.

Она добавила, что из-за бездействия акиматов была вынуждена инициировать изменения и дополнения к закону «О государственных закупках», расширяющие сферу государственного заказа. Например, к государственному образовательному заказу для физических лиц предлагается добавить понятия «государственный спортивный заказ» и «государственный творческий заказ».

Как отметила уполномоченный по правам ребенка, проект закона находится на стадии рассмотрения в парламенте. Если депутаты проголосуют за поправки, некоторые секции спорта и кружки искусств станут бесплатными.

«Сейчас идёт формирование бюджетов регионов, и именно эти законы обяжут акиматы направить бюджетные деньги на нужды народа – детей Казахстана, чтобы секции спорта и кружки искусств стали бесплатными, и все участники этого процесса (включая частные организации), оказывающие услуги спортивных секций и творческих кружков, могли получать деньги по госзаказу, а не брать их с родителей. В этом случае система заработает с 2021 года. Это сэкономит деньги родителей, которые смогут направить их на лучшее питание, одежду, обувь, на улучшение жилищных условий – и в целом, на улучшение качества жизни детей», – отметила Аружан Саин.

Она добавила, что кризис и пандемия отразились на доходах каждой семьи, и многие дети теперь не посещают кружки, так как у их родителей нет возможности оплачивать эти секции.