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Власти выделили бюджетные деньги на помпезные мероприятия, которые не реализовали из-за пандемии, хотя деньги могли пойти на нужды детей, считает омбудсмен, сообщает informburo.kz
Уполномоченный по правам ребёнка Аружан Саин заявила, что во многих регионах Казахстана нецелесообразно тратят бюджетные средства, обделяя детей.
«К сожалению, несмотря на то, что в августе-сентябре прошлого года я писала акимам всех регионов об этой задаче, бюджеты 2020 года были сформированы, как и ранее, без учёта нужд детей и государства. И направлены в основном на финансирование профессиональных спортивных команд, помпезных мероприятий, в том числе, концертов, и других направлений, которые, хоть и были частично не реализованы из-за пандемии, но в то же время – не были направлены на детей», – заявила Аружан Саин.
Она добавила, что из-за бездействия акиматов была вынуждена инициировать изменения и дополнения к закону «О государственных закупках», расширяющие сферу государственного заказа. Например, к государственному образовательному заказу для физических лиц предлагается добавить понятия «государственный спортивный заказ» и «государственный творческий заказ».
Как отметила уполномоченный по правам ребенка, проект закона находится на стадии рассмотрения в парламенте. Если депутаты проголосуют за поправки, некоторые секции спорта и кружки искусств станут бесплатными.
«Сейчас идёт формирование бюджетов регионов, и именно эти законы обяжут акиматы направить бюджетные деньги на нужды народа – детей Казахстана, чтобы секции спорта и кружки искусств стали бесплатными, и все участники этого процесса (включая частные организации), оказывающие услуги спортивных секций и творческих кружков, могли получать деньги по госзаказу, а не брать их с родителей. В этом случае система заработает с 2021 года. Это сэкономит деньги родителей, которые смогут направить их на лучшее питание, одежду, обувь, на улучшение жилищных условий – и в целом, на улучшение качества жизни детей», – отметила Аружан Саин.
Она добавила, что кризис и пандемия отразились на доходах каждой семьи, и многие дети теперь не посещают кружки, так как у их родителей нет возможности оплачивать эти секции.
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