В Костанайской области в 2025 году на ремонт и развитие дорожной инфраструктуры было направлено 103 млрд тенге — рекордный объём финансирования. В результате приведено в порядок около 1 300 километров дорог общего пользования, а также более 400 улиц в 103 населённых пунктах.

По официальным данным, впервые за годы независимости отремонтированы подъездные пути к 57 сёлам. Кроме того, в ряде деревень асфальтовое покрытие появилось впервые — речь идёт почти о 300 участках улиц в 98 сёлах.

Итоги развития дорожно-транспортной отрасли подвели сегодня в акимате области.

Восстановление паводкоопасных участков

Как сообщил руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области Алмаз Есенжолов, среди ключевых проектов года — завершение ремонта автодороги Амангельды – Урпек на участке с 9 по 14 км, пострадавшем во время прошлогоднего паводка.

В рамках работ была восстановлена проезжая часть и проведено поднятие дорожного полотна на 1,5 метра на паводкоопасном отрезке.

Проект «Центр – Запад»

Среди масштабных инициатив — реализация проекта «Центр – Запад», который в перспективе соединит Костанайскую область с другими регионами Казахстана. Общая протяжённость трассы превысит 880 километров, из них около 400 километров пройдут по территории области.

Как отметил директор Костанайского областного филиала КазАвтоЖол Серик Карабеков , сейчас на участках в пределах области проектная организация ТОО «Кустанайдорпроект» разрабатывает проектно-сметную документацию. Строительно-монтажные работы запланированы на 2026 год.

Контроль качества и ограничения для большегрузов

По данным специалистов, количество дефектов, выявленных при приёмке дорог в этом году, значительно снизилось, однако около 40 нарушений остаются неустранёнными. Глава региона поручил ликвидировать их в следующем строительном сезоне.

Аким Костанайской области Кумар Аксакалов напомнил, что с 1 января вводится запрет на движение самосвалов с превышением допустимой массы по дорогам общего пользования и улицам населённых пунктов. Это, по его словам, позволит существенно продлить срок службы асфальта.

Автоматические весы и зимнее содержание

Для усиления контроля за большегрузным транспортом в регионе планируют установить 10 автоматических весов на областных дорогах и ещё 10 — на республиканских. В 2026 году «КазАвтоЖол» закупит как минимум шесть комплексов, возможно — ещё четыре дополнительно.

Кроме того, на зимнее содержание местных и республиканских дорог в этом году выделено 3,4 млрд тенге. В регионе задействовано более 630 единиц спецтехники, заготовлены песко-соляные смеси для борьбы с гололёдом.

Глава области подчеркнул, что коммунальные службы должны круглосуточно мониторить состояние дорог в зимний период, а акиматы — оперативно сообщать о потенциально опасных участках.

