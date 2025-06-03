Асфальт провалился во дворе на спорт площадке. Баскетбольная площадка установлена во дворе дома №62 по улице Павлова.

Как говорят жители, баскетбольная площадка и футбольное поле пользуются популярностью среди детей. Особенно летом здесь очень много играющей ребятни.

«Покрытие футбольного поля пришло в негодность. Дети могут травмироваться», — пишут жители.

А рядом на баскетбольном поле и вовсе появилась яма.

«Здесь тоже теперь детям играть опасно. Разгар лета. Где им играть?», — пишет жительница дома.

Вопрос содержания и ремонт площадок на совещании поднял аким Костаная Марат Жундубаев.

«Девять обращений зарегистрированы касательно ремонта детских игровых площадок. Это у нас в работе. Подрядчик определён? Отрабатывайте! Сколько у нас таких площадок. Надо приводить в порядок. Где-то освещение, качели, тартан. Это мы приводим в порядок. Где они устарели. Мы это закладываем. Я тогда говорил, что новые детские площадки ставьте там, где ОСИ по меморандуму, ПКСК готовы нести текущий ремонт и следить за ними. Самое главное следить. Если они отказываются, переставляйте в другие места. Уже неоднократно об этом говорил. До сих пор эта работа не проведена. Я поручение дал вам. Сейчас по всем 39, которые новые площадки, вы должны 39 меморандумов мне показать. Если Вы это не покажете, тогда это понятно, что вы просто проигнорировали поручение», — отметил Марат Жундубаев.

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