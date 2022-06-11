USD 435.76
EUR 461.69
RUB 7.54
kk ru en
  1. Home
  2. Новости
  3. Министр образования стал министром просвещения

Министр образования стал министром просвещения

Возглавлявший министерство образования и науки Асхат Аймагамбетов стал министром просвещения Республики Казахстан после разделения ведомства на два новых министерства – просвещения и науки и высшего образования, сообщает Акорда.

«Назначить Аймагамбетова Асхата Канатовича министром просвещения Республики Казахстан, освободив от должности министра образования и науки Республики Казахстан», – говорится в сообщении.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:

Код этого блока:


Предыдущая новость

Почему дорожает молочная продукция в Казахстане
Следующая новость

Что нельзя делать на Троицу в 2022 году