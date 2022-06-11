Министр образования стал министром просвещения

Возглавлявший министерство образования и науки Асхат Аймагамбетов стал министром просвещения Республики Казахстан после разделения ведомства на два новых министерства – просвещения и науки и высшего образования, сообщает Акорда.

«Назначить Аймагамбетова Асхата Канатовича министром просвещения Республики Казахстан, освободив от должности министра образования и науки Республики Казахстан», – говорится в сообщении.

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