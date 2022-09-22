Ашимбаев: Казахстан не может ограничить въезд россиянам

Казахстан не будет ограничивать въезд россиянам, заявил спикер сената Маулен Ашимабев.

Происшествия, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Если россияне хотят к нам приехать по каким-то делам, побыть здесь какой-то период и потом уехать – здесь никаких вопросов не должно возникать, мы не можем это ограничивать. Россия и Казахстан являются членами ЕАЭС. У нас есть определённые обязательства. Есть соглашение, которые мы подписали. Если россияне сейчас будут приезжать, мы не можем ограничивать это. Но мы очень надеемся, что ситуация в Украине будет стабилизирована», – сказал Маулен Ашимбаев в кулуарах сената, передает informburo.kz

По его словам, понятно, что казахстанцы будут следить за происходящими в России событиями, так как это соседнее государство и важная страна для РК. Однако Маулен Ашимбаев не смог прокомментировать решение властей РФ о частичной мобилизации.

«Как спикеру сената парламента мне некорректно давать оценку тем процессам, которые происходят внутри другой страны. Хотелось бы обозначить ещё раз позицию Казахстана по конфликту, противостоянию и кровопролитию, которое происходит в Украине. Наша позиция не изменилась. Это можно решить только политическим путём, путём нахождения компромисса, принятия взаимоприемлемых решений. Другого выхода нет», – добавил председатель верхней палаты парламента.

Как отметил спикер, состоявшийся накануне обмен пленными даёт надежду, что всё-таки между конфликтующими сторонами идёт переговорный процесс.

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