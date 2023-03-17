Ashyq ещё не закрыт. Где планируют использовать приложение

Прошло три года с тех пор как в Казахстане объявили пандемию коронавируса. В разгар эпидемии в стране внедрили систему Ashyq, разделив население на «зелёных», «жёлтых» и «красных» при посещении общественных мест.

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Несмотря на негативную реакцию казахстанцев на такое разделение, в министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности рапортовали, что с помощью Ashyq удалось выявить 136 824 посетителей со статусом «красный» или «заражённый» и возобновить деятельность 156 849 субъектов бизнеса во время карантина.

Во время пандемии аналогичную систему использовали в Турции, Эстонии, Великобритании, Китае и в США, проверяя статус посетителей на Covid-19 через QR. Прямую заинтересованность к казахстанскому решению Ashyq иностранные государства официально не заявляли.

После снятия ковидных ограничений, разработчики передали Ashyq государству. На сегодняшний день владельцем Ashyq является МЦРИАП. И если в ведомстве заявили, что более не планируют использовать данное приложение для разработки других цифровых решений, то Минздрав пока не торопится закрывать Ashyq.

«Использование Ashyq для других нужд в системе санитарно-эпидемиологической службы на сегодняшний день обсуждается и изучается, при использовании Ashyq нами в обязательном порядке дополнительно информация будет опубликована в средствах массовой информации в целях информирования граждан Республики Казахстан», — сообщили в пресс-службе комитета санитарно-эпидемиологического контроля .

Стоит отметить, что Ashyq не хранит базу данных о казахстанцах, так как статус по Covid-19 определялся с помощью обращения в базы данных Министерства здравоохранения РК

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