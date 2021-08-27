Ashyq открыли для детей старше 12 лет

В Казахстане приложение Ashyq на добровольной основе смогут использовать дети старше 12 лет. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача Казахстана Ерлана Киясова, передает Tengrinews.kz.

«Акимам областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент, НПП «Атамекен» (по согласованию) принять меры в соответствии с компетенцией и обеспечить вход детей старше 12 лет в компьютерные клубы, цирки, кинотеатры, детские оздоровительные центры, межобластные и межгородские туристические перевозки с добровольной фиксацией в приложении Ashyq», — говорится в постановлении главного санитарного врача.

Норма будет распространяться и на другие платформы, к примеру, аналоги на платформе eGov mobile, Аitu, Kaspi.kz, Halyk Bank, Sberbank.kz, сайте ashyq.kz.

Напомним, главный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов подписал новое постановление, согласно которому в выходные в городах, кроме Алматы, разрешается работать объектам МСБ по проекту Ashyq.

Действует несколько ограничений:

работать смогут лишь заведения, сотрудники которых имеют «зеленый» статус в Ashyq;

посещать заведения смогут также только граждане с «зеленым» статусом.

Напомним, «зеленый» статус имеют вакцинированные, сдавшие ПЦР-анализ в течение последних 7 дней, а также переболевшие коронавирусом и выздоровевшие в течение трех месяцев.

По субботам разрешили курсировать общественному транспорту.

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