Ashyq превратил казахстанца в женщину возрастом 2026 лет

Пользователь приложения столкнулся с ошибкой, которая его позабавила, передает ИА «NewTimes.kz».

«А вы знали, что я ведьма?» — спрашивает управляющий директор Ranking.kz Седред Асретов у своих подписчиков. В приложении сказано, что он мужчина и ему 2026 лет.

«Zhabyq, не пали меня так больше, дурачок. Ну а если серьезно, это наталкивает на две мысли: либо очередные баги и дыры в самом приложении, либо какие-то траблы у поставщика персональных данных», — предполагает Седред Асретов.

Стоит отметить, что это не первый случай сбоя приложения. В конце мая казахстанцы столкнулись с проблемой вывода ковидного статуса.

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