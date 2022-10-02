Ассортиментный голод пришел в Казахстан

В Казахстане усиливается ассортиментный голод.

В основном он коснулся бытовой химии. Насколько сложившаяся ситуация может затянуться, для LS проанализировали эксперты.

По словам зампредседателя правления Союза торговых сетей Эльбеги Абдиева, ассортимент продовольственных товаров редеет, но это касается в основном дорогих товаров. К примеру, из прибалтийских стран практически перестали завозить сыры. А в связи с резким ростом рубля поставки сыров из России также существенно сократились.

“Дефицита среди продовольственных товаров нет, собственное производство легко покрывает недостаток импорта, который поставлялся из России. Что касается непродовольственных товаров, то здесь наблюдается достаточно серьезный дефицит бытовой химии. Это детские присыпки, уходовые кремы, средства для душа, бальзамы и маски и др.», – перечислил он.

По словам Абдиева, большая часть транснациональных компаний базировались в России, которые закрыли производство либо сократили его, что сказалось уже на экспорте. Собеседник напомнил, что 60% импорта поступало в Казахстан из России.

«Данная страна являлась логистическим хабом, который сейчас работает гораздо хуже. И это достаточно серьезная проблема для нас”, – подчеркнул Абдиев.

По данным Бюро нацстатистики, доля России в товарообороте Казахстана за январь-июль 2022 года составила 27,9%.

При этом спикер отметил, что растут поставки товара из других стран, но он не перекрывает того объема, который шел из РФ. Помимо этого, производство бытовой химии в Европе дороже, что влияет на цены.

На вопрос о том, как долго будет сохраняться дефицит товаров, Абдиев затруднился озвучить прогноз.

“До этого мы думали, что с точки зрения логистики ситуация утрясется в течении полугода-года. Хотели наладить ее с другими странами, например, с Китаем. Но это нам не удалось», – посетовал он.

В целом он выразил надежду, что правительство создаст условия для транснациональных компаний, которые могут открыть свои производства на территории Казахстана.

«Важно использовать Казахстан как торговый хаб. Это значительно улучшило бы ситуацию, а также показало иностранным предпринимателям, что в страну можно инвестировать, – подчеркнул он.

В свою очередь глава Ассоциации торговых предприятий Жибек Ажибаева высказала обеспокоенность, что резкий наплыв граждан из соседней страны приведет к повышению цен на продукты.

“В такой ситуации нужно отслеживать точное количество прибывших, чтобы правильно распределять товары по стране для избежания возникновения дефицита. Если миграционные службы смогут регулировать количество въезжающих в сутки, мы сможем грамотно распоряжаться тем объемом, который у нас есть», – подчеркнула он.

Ажибаева, оценивая риск возникновения ассортиментного дефицита, напомнила, что страна живет за счет имеющихся запасов.

«Но они, конечно, иссякнут. И тогда мы все будем жить одинаково плохо», – считает она.

Однако замдиректора компании METRO Наталья Мархиева отметила, что больших проблем с наличием продовольственных товаров нет, потому что поставщики меняют производителей или страны производства. В дефиците в данный момент булгур, так как в Турции ограничен экспорт.

По мнению Мархиевой, наибольшей проблемой сейчас является инфляция.

“На нее влияют многие факторы: плохой урожай, проблемы в логистике, остановка производств. В августе продовольственная инфляция составила более 25% по сравнению с прошлым годом. И основные усилия нужно направлять на решения, которые помогут стабилизировать ситуацию в долгосрочной перспективе. К сожалению, сейчас мы этого не наблюдаем. Решения, о которых мы слышим, помогают на короткий срок и в итоге обходятся намного дороже», – резюмировала Мархиева.

Напомним, ранее Абдиев рассказал, что в Казахстане наблюдается дефицит товаров, который будет и дальше усиливаться.

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