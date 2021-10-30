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«Астана» оступилась на финише. «Тобол» стал чемпионом

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ФК «Тобол» стал чемпионом Olimpbet-чемпионата Казахстана по футболу сезона-2021, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Обладатель титула определялся сегодня, 30 октября, в последнем, 26-м туре чемпионата. На золото претендовали костанайцы и «Астана».

«Тобол» за тур до окончания КПЛ лидировал в турнирной таблице и в итоге одержал победу и в решающем матче.

Костанайцы провели в Уральске матч с «Акжайыком», где победа гарантировала им чемпионский титул. Встреча завершилась в пользу гостей со счетом 2:0. На 28-й минуте Игорь Сергеев вывел «Тобол» вперед, а на 60-й Асхат Тагыберген поставил точку во встрече.

«Астана» же дома принимала «Туран», причем без дисквалифицированного главного тренера Андрея Тихонова. Встреча завершилась ничьей 1:1. На 11-й минуте Макс Эбонг вывел столичный клуб вперед. Но на 78-й удаление заработал Валерий Чуперка, а на 80-й Танат Нусербаев сравнял.

Таким образом, «Тобол» в итоговой турнирной таблице обошел «Астану» на четыре очка и стал чемпионом Казахстана. Столичный клуб занял второе место.

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