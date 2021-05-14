Астероид больше пирамиды Хеопса летит к Земле

Крупный астероид, размерами превышающий высоту пирамиды Хеопса, 14 мая приблизится к Земле, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает NASA, астероид под названием 2015 KJ19 имеет диаметр от 88 до 200 метров, в то время как высота пирамиды Хеопса — 147 метров. На минимальную дистанцию к Земле он подойдет в 16.04 по времени Нур-Султана.

«Ближайшая точка траектории полета будет располагаться на расстоянии в 15 раз больше, чем от Земли до Луны. Таким образом, астероид не представляет опасности», — говорится на сайте одного из подразделений американского агентства.

Отмечается, что период обращения астероида вокруг Солнца превышает 1094 земных суток.

Ранее сообщалось, что еще один огромный астероид пройдет мимо Земли 21 марта 2021 года. По данным NASA, он не представляет угрозы. Вероятность столкновения с нашей планетой равна нулю. Отмечалось, что диаметр астероида составляет 1,7 километра, движется он со скоростью 34 километра в секунду.

Напомним, в апреле 2021 года в американском городе Уэст-Палм-Бич в штате Флорида камеры видеонаблюдения засняли падение небесного тела, предположительно метеорита. По оценкам астрономов, его размер был меньше автомобиля — около четырех метров — и он не угрожал Земле.

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