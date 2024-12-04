Два крупных астероида пролетят мимо Земли 4 декабря. Размер каждого из них сравним с крупнейшими зданиями мира, сообщает Zakon.kz.

Астероиды специалисты классифицируют как «потенциально опасные» из-за их размера и близости к орбите Земли. Тем не менее в NASA заявили, что угрозы столкновения нет.

Несмотря на «пугающую» классификацию, астероиды не представляют опасности для Земли. При этом столкновение с астероидом относительно меньших размеров может вызвать на Земле катастрофу. Астероид в 100-200 м способен уничтожить небольшую страну и привести к глобальным последствиям в экономике.

Астероид 2020 XR приблизится к нашей планете утром 4 декабря. Он, как отмечено в публикации издания Newsweek, пройдет на расстоянии 2,4 млн км. Его размер оценивается в 290-650 метров, что превышает высоту Эйфелевой башни.

Ранее исследователи из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл открыли новую планету возрастом 3 млн лет. По меркам Вселенной это ничтожно мало. К примеру, Земле потребовалось 10-20 млн лет, чтобы сформироваться. Ведущий автор исследования Мэдисон Барбер с кафедры физики и астрономии подчеркивает, что по человеческим меркам ее возраст соответствует двухнедельному младенцу.

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