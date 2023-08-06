Астероид размером с небоскреб незаметно приблизился к Земле

Астероид шириной 180 метров достаточно велик и вращается настолько близко к Земле, что считается потенциально опасным объектом, сообщает hightech.fm

Около Земли вращается примерно 2 300 потенциально опасных астероидов. Недавно этот список пополнил объект 2022 SF289. Если он столкнется с Землей, это вызовет широкомасштабные разрушения. Он приблизился к планете в прошлом году, однако ученые заметили космический камень только сейчас. Им помог новый алгоритм HelioLinc3D.

По данным НАСА, астероид близко приблизился к Земле в сентябре 2022 года, когда пролетел в пределах примерно 7,2 млн км от планеты. Проблема в том, что астрономы не смогли обнаружить объект в данных телескопа до, во время или после сближения.

Теперь ученые наконец-то раскрыли существование астероида, протестировав новый алгоритм. Его специально разработали, чтобы обнаруживать крупные астероиды.

Ученые проверили новый алгоритм на архивных данных исследования Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS) на Гавайях. Каждую ночь он делает по крайней мере четыре изображения одного и того же места неба. В итоге алгоритм нашел то, что пропустил ATLAS: большой астероид, видимый на трех отдельных снимках неба, сделанных 19 сентября 2022 года, и три следующие ночи.

Потенциально опасный астероид (отмеченный красным цветом). Изображение предоставлено: ATLAS/Институт астрономии Гавайского университета/NASA

ATLAS фиксирует астероид, если объект появился на четырех отдельных изображениях. Объект 2022 SF289 не соответствовал этим критериям. А новому алгоритму HelioLinc3D требуется гораздо меньше данных.

Вскоре его будут использовать для обработки данных, собранных обсерваторией Веры Рубин. Это передовой телескоп, который находится в горах Чили. Он начнет охоту за астероидами в начале 2025 года.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.