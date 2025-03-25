26 марта рядом с Землей пролетит потенциально опасный астероид 2014 TN17. Его диаметр составляет 165 метров, что немного выше пирамиды Хеопса в египетской Гизе, сообщает Zakon.kz.

О событии сообщается на официальном сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США.

Астероид 2014 TN17 приблизится к нашей планете на минимальное расстояние впервые почти за 300 лет. Однако Землю и космический объект в точке максимального сближения будет разделять 5,1 млн км, что в 13 раз дальше, чем Луна.

Из-за очень большой дистанции событие не удастся рассмотреть с помощью любительских телескопов

Космический камень признан потенциально опасным, поскольку соответствует двум критериям NASA: его диаметр превышает 140 метров, и он подойдет к Земле ближе чем на 7,5 млн км.

Но, несмотря на то что 2014 TN17 отвечает обоим условиям, его траектория полностью исключает столкновение с нашей планетой.

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