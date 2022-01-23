Астролог назвала самые удачливые знаки зодиака в 2022 году

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Астролог Вероника Авгурова рассказала, что наступивший год принесет удачу во всех жизненных аспектах трем знакам зодиака, передает zakon.kz.
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По информации интернет-издания «Профиль», звезды будут благосклонны к ним как никогда, но больше всего повезет Рыбам.
Рыбы
Начиная с 14 мая, Рыбы будут наслаждаться возможностями для развития, поэтому у них есть все основания для оптимизма. В текущем году их ждут новые начинания, в том числе в карьере и личных отношениях, которым гарантирован успешный результат.
Скорпион
С удачей или без Скорпион всегда будет звездой зодиакального круга. Он оказывается в центре внимания, не прилагая для этого больших усилий. Люди, рожденные под этим знаком, обладают сильным характером, который привлекает одних и отталкивает других.
Решительный настрой Скорпиона на победу обеспечит успех в любых делах. Но несмотря на это, возможны и ошибки. Тем не менее Скорпион не опустит руки, а продолжит упорную борьбу. В 2022 году появится ряд возможностей для карьерного роста, а личная жизнь будет как никогда гладкой.
Рак
Для Рака 2022 год будет экстраординарным. И это касается всех уровней и аспектов жизни. Период окажется одним из лучших, поскольку будет наполнен материальным и эмоциональным благополучием. Раки укрепят имеющиеся отношения, а одинокие представители знака найдут новую любовь. Кроме того, в 2022-м удастся осуществить большинство планов.
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