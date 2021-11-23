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Астролог назвала три знака зодиака, которых в декабре ожидают испытания

izvestia.kharkov.ua

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Некоторым знакам зодиака декабрь подготовил испытания на прочность, считает астролог Татьяна Веремеева, сообщает FTimes. Насколько успешно они преодолеют «полосу препятствий», зависит от упорства самих представителей данных знаков зодиака.

Весы в декабре 2021 года испытают упадок сил и моральное истощение. У них возможны проблемы с начальством, поэтому им понадобятся дипломатические навыки по урегулирования конфликтов. Также астролог советует им на работе адекватно оценивать свои силы и не браться за несколько дел одновременно. Кроме того, в этом месяце Весам стоит быть более самоорганизованными и дисциплинированными, передает mk.ru

Девы в декабре ощутят потребности в общении, при этом у них возможны конфликты с окружающими. Представителям данного знака стоит присмотреться к себе, чтобы понять, что раздражает людей в них. Нужно помнить о бумеранге судьбы и быть бдительными по отношению к друзьям, которые могут повести себя самым неожиданным и неприятным образом.

Но особенно предательства поджидают Близнецов. Представителей данного знака зодиака ждут неприятности не только в личной жизни, но и на работе. Все это может психологически «подкосить» Близнецов и вогнать их в депрессию, поэтому им как никогда, понадобится помощь родных и специалистов.

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