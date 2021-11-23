Астролог назвала три знака зодиака, которых в декабре ожидают испытания

Некоторым знакам зодиака декабрь подготовил испытания на прочность, считает астролог Татьяна Веремеева, сообщает FTimes. Насколько успешно они преодолеют «полосу препятствий», зависит от упорства самих представителей данных знаков зодиака.

Весы в декабре 2021 года испытают упадок сил и моральное истощение. У них возможны проблемы с начальством, поэтому им понадобятся дипломатические навыки по урегулирования конфликтов. Также астролог советует им на работе адекватно оценивать свои силы и не браться за несколько дел одновременно. Кроме того, в этом месяце Весам стоит быть более самоорганизованными и дисциплинированными, передает mk.ru

Девы в декабре ощутят потребности в общении, при этом у них возможны конфликты с окружающими. Представителям данного знака стоит присмотреться к себе, чтобы понять, что раздражает людей в них. Нужно помнить о бумеранге судьбы и быть бдительными по отношению к друзьям, которые могут повести себя самым неожиданным и неприятным образом.

Но особенно предательства поджидают Близнецов. Представителей данного знака зодиака ждут неприятности не только в личной жизни, но и на работе. Все это может психологически «подкосить» Близнецов и вогнать их в депрессию, поэтому им как никогда, понадобится помощь родных и специалистов.

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