Астролог предупреждает: в феврале судьба даст пинка трем знакам зодиака

Астролог Юлия Николаева предупредила всех интересующихся астрологическими прогнозами, что с середины до конца февраля 2022 года представители трех знаков зодиака рискуют получить кармические удары судьбы.
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Бояться не нужно. Ведь теперь можно встретить неприятности подготовленным, с честью пережить трудности и вступить в период удачи и везения. Однако осторожность сейчас не помешает, сообщает mk.ru
Козерог
Неприятности могут начаться у Козерогом «уже в начале второй декады месяца, когда Меркурий сделает трин к Северному Узлу, а Солнце – к Лилит», приводит сайт «Астромеридиан» слова астролога. Юлия Николаева отмечает, что это будут мягкие кармические уроки — нехватка денег, сложности на работе, небольшая болезнь. Но вот с 15 февраля могут начаться настоящие проблемы. И снова они будут связаны с деньгами, с необходимостью срочно потратить крупную сумму.
Скорпион
Представители знака Скорпион столкнутся со сложностями в отношениях с родственниками и любимым человеком. Но если не проявлять упрямства и нетерпимости, эти конфликты можно будет потушить довольно быстро. Также могут возникнуть сложности в поездках и с получением наследства или причитающейся крупной суммы. В конце месяца не исключены недоразумения с соседями и родственниками.
Дева
У Дев начнутся сложности на работе. Причем, если возникнет желание решить этот вопрос кардинально — уволиться и устроиться на новое место — быстро и легко это не получится. С середины месяца возможны публичные скандалы, препятствия. Могут возникнуть проблемы в общении с детьми или родственниками. В конце месяца ожидаются проблемы с преподаванием или со сдачей экзамена, зачета, какой-то контрольной или итоговой работы
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