Астролог рассказал, что приготовил октябрь для знаков зодиака

Президент астрологический школы Александр Зараев составил прогноз для всех представителей зодиакального круга на октябрь 2022 года, сообщает zakon.kz.

Как отмечено в публикации ФТаймс, Овны смогут уладить давние конфликты. Главный совет от астролога: ищите компанию и будьте внимательны.

Для Тельцов месяц будет весьма трудным. Будьте готовы к непредвиденным обстоятельствам. Но не опускайте руки: у вас все получится наладить.

Близнецам получится справиться со всеми задачами. Особенно этому знаку повезет в любви. Не растрачивайте время на пустяки.

Ракам также советуют не нервничать. К середине октября вы сможете отдохнуть от многочисленных дел. Главное – правильно расставить приоритеты.

Что касается Львов, им необходимо проявить осторожность. Во второй половине месяца можно будет расслабиться.

Дев ждет решение финансовых вопросов. Трудности они смогут преодолеть быстро. Кроме того, получится наладить отношения в коллективе.

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