Астролог рассказала о правилах денежной стрижки в декабре

Эксперт в области китайской метафизики, астролог Елена Егорова поделилась советами, когда делать денежную стрижку в декабре.

По ее словам, для получения финансовой прибыли подходит всего два дня, сообщает zakon.kz.

Как отмечено в публикации издания «Пятого канала», самыми важными условиями для денежной стрижки являются эмоциональный настрой и обращение к специалистам. Астролог уточняе: стричься самому нежелательно.

Кроме того, Егорова назвала два дня, которые больше всего подходят для того, что был финансовый успех. Это 4 и 23 декабря.

Неблагоприятными днями для стрижки будут 9, 11, 18 декабря.

Также, по ее словам, есть и будут удачные дни: 5, 6, 7, 13, 15, 24 и 28 декабря.

Астролог обращает внимание на то, что к этим датам стоит прислушаться. Ведь волосы несут в себе важную информацию о человеке.

«В них заключены чувства, эмоции и память», – заключила специалист.

Ранее астролог назвала три знака зодиака, представителей которых захлестнет любовное настроение в декабре.

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