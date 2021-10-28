Астрологи предрекли успешные дни для трех знаков зодиака: достаток и покой

nur.kz
Последние дни уходящего октября принесут положительные впечатления трем представителям зодиакального круга. К такому выводу пришли российские астрологи, представившие на днях новый прогноз.
- Отмена уроков, прогноз погоды, постановления, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
На этот раз «баловнями судьбы» становятся Овны, Скорпионы и Козероги. Как утверждают астрологи, каждый упомянутый знак зодиака получит свою долю удачи. Очень важно использовать это время с умом и не тратить силы впустую, передает mk.ru
Новые перспективы уже в ближайшие дни дадут о себе знать. Это главный тезис, о котором нужно помнить людям, родившимся под знаком Овна. Как утверждают астрологи, для них откроются новые возможности – стоит только протянуть руку. Овнам настоятельно рекомендуется поверить в себя и приложить максимум усилий для реализации своих планов.
Авторитет Скорпионов укрепляется с невероятной скоростью. В ближайшие дни результат их деятельности превзойдет все ожидания. Астрологи отмечают, что конец октября – отличное время для того, чтобы строить многообещающие планы на будущее.
Козерог получит прекрасную возможность для перспективного планирования. Люди, оказавшиеся в новом коллективе, смогут очень быстро адаптироваться. В ближайшие дни Козероги смогут продемонстрировать всю свою проницательность.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области