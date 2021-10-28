USD 426.01
EUR 493.75
RUB 6.05
  1. Home
  2. Мировые новости
  3. Астрологи предрекли успешные дни для трех знаков зодиака: достаток и…

Астрологи предрекли успешные дни для трех знаков зодиака: достаток и покой

nur.kz

Vinkmag ad

Последние дни уходящего октября принесут положительные впечатления трем представителям зодиакального круга. К такому выводу пришли российские астрологи, представившие на днях новый прогноз.

На этот раз «баловнями судьбы» становятся Овны, Скорпионы и Козероги. Как утверждают астрологи, каждый упомянутый знак зодиака получит свою долю удачи. Очень важно использовать это время с умом и не тратить силы впустую, передает mk.ru

Новые перспективы уже в ближайшие дни дадут о себе знать. Это главный тезис, о котором нужно помнить людям, родившимся под знаком Овна. Как утверждают астрологи, для них откроются новые возможности – стоит только протянуть руку. Овнам настоятельно рекомендуется поверить в себя и приложить максимум усилий для реализации своих планов.

Авторитет Скорпионов укрепляется с невероятной скоростью. В ближайшие дни результат их деятельности превзойдет все ожидания. Астрологи отмечают, что конец октября – отличное время для того, чтобы строить многообещающие планы на будущее.

Козерог получит прекрасную возможность для перспективного планирования. Люди, оказавшиеся в новом коллективе, смогут очень быстро адаптироваться. В ближайшие дни Козероги смогут продемонстрировать всю свою проницательность.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Информация по проезду в автобусах Костаная для пенсионеров и школьников
Следующая новость

Закрытие госжилпрограмм уже сказывается на удорожании коммерческой ипотеки