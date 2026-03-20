Сегодня, 20 марта, в Казахстане наступило весеннее равноденствие — уникальное природное явление, которое знаменует начало астрономической весны.
В этот день продолжительность дня и ночи практически равна. Солнце пересекает небесный экватор и переходит в Северное полушарие, после чего световой день начинает постепенно увеличиваться.
Весеннее равноденствие считается символом обновления, баланса и пробуждения природы. С этого момента в северном полушарии устанавливается устойчивый переход к более тёплому времени года.
Примечательно, что именно в эти дни в Казахстане отмечают Наурыз — один из главных праздников, олицетворяющий начало новой жизни, единство и гармонию с природой.
С каждым днём солнце будет подниматься всё выше, а дни — становиться длиннее, напоминая о скором наступлении настоящей весны.
