Астрономическое событие дня: почему сегодня особенная дата

— Сегодня, 10:58
Изображение для новости: Астрономическое событие дня: почему сегодня особенная дата

Сгенерировано ИИ

Сегодня, 20 марта, в Казахстане наступило весеннее равноденствие — уникальное природное явление, которое знаменует начало астрономической весны.

В этот день продолжительность дня и ночи практически равна. Солнце пересекает небесный экватор и переходит в Северное полушарие, после чего световой день начинает постепенно увеличиваться.

Весеннее равноденствие считается символом обновления, баланса и пробуждения природы. С этого момента в северном полушарии устанавливается устойчивый переход к более тёплому времени года.

Примечательно, что именно в эти дни в Казахстане отмечают Наурыз — один из главных праздников, олицетворяющий начало новой жизни, единство и гармонию с природой.

С каждым днём солнце будет подниматься всё выше, а дни — становиться длиннее, напоминая о скором наступлении настоящей весны.



