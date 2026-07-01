Атака на казахстанскую нефть: дроны ударили по танкерам в Черном море





Министерство энергетики Казахстана сообщило об атаке беспилотников на два танкера, осуществлявших погрузку казахстанской нефти на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в акватории Черного моря, передает zakon.kz

По данным ведомства, под удар попали танкеры ASIA и NISSOS IOS. После атаки на обоих судах возникли пожары, которые экипажи оперативно ликвидировали собственными силами.

В результате происшествия пострадавших нет. Выносные причальные устройства ВПУ-1 и ВПУ-3 не получили повреждений, разлива нефти не допущено. Вместе с тем погрузка нефти на терминале временно приостановлена до завершения оценки последствий инцидента.

В Министерстве энергетики подчеркнули, что считают атаки на гражданские объекты критической энергетической инфраструктуры недопустимыми.

«Любое силовое воздействие на объекты международной энергетической инфраструктуры создает риски для глобальной энергетической безопасности, нарушает механизмы бесперебойной международной торговли энергетическими ресурсами и наносит существенный ущерб экономическим интересам участников проекта», — говорится в заявлении ведомства.

Позже с официальным заявлением выступило Министерство иностранных дел Казахстана. В МИД осудили атаки, произошедшие 17 и 19 июля, на гражданские суда, задействованные в транспортировке нефти через инфраструктуру КТК.

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что подобные действия являются недопустимым посягательством на экономические интересы Казахстана и направлены на дестабилизацию международной торговли, мировых энергетических рынков и транспортно-логистических цепочек.

В МИД также отметили, что организаторы атак проигнорировали согласованный ранее регламент оповещения о передвижении гражданских судов, чем поставили под угрозу жизни членов экипажей.

Казахстан потребовал незамедлительно прекратить атаки на гражданскую инфраструктуру, обеспечить безопасность экспорта казахстанской нефти и призвал страны-партнеры дать произошедшему принципиальную оценку.

В настоящее время республика проводит всестороннюю оценку причиненного ущерба. По итогам этой работы Казахстан оставляет за собой право использовать предусмотренные международным правом механизмы защиты своих интересов, включая предъявление требований о возмещении ущерба.

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