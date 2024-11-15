Автоматическое прекращение права управления: какие изменения ждут водителей с 25 августа





С 25 августа 2026 года в Казахстане вступают в силу изменения в законодательство о дорожном движении. Поправки предусматривают два новых основания для прекращения права управления транспортными средствами.

Изменения внесены Законом РК от 24 июня 2026 года №326-VIII, который касается цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте, передает zakon.kz

Одним из ключевых нововведений станет обязательный повторный медицинский осмотр для водителей старше 65 лет и водителей с инвалидностью. Проходить его необходимо один раз в два года. Если сведения о прохождении медосмотра не будут внесены в цифровую систему дорожного движения, право управления транспортным средством будет прекращено.

Ранее непрохождение такого медицинского обследования само по себе не влекло прекращения действия водительских прав. Теперь медицинские организации будут передавать в единую базу данные не только о лицах, допущенных к управлению автомобилем, но и о тех, кому управление противопоказано по состоянию здоровья.

Еще одно важное изменение касается порядка принятия решений. Если раньше прекращение права управления по ряду оснований осуществлялось через суд, то после вступления закона в силу эти полномочия перейдут уполномоченному органу. Решения будут приниматься на основании данных, содержащихся в государственной информационной системе.

Кроме того, законом вводится новое основание для прекращения права управления транспортом в случаях, когда уголовное дело о вождении в состоянии опьянения прекращено по нереабилитирующим основаниям. Например, из-за амнистии, истечения срока давности или наличия иммунитета от уголовного преследования.

Если ранее после прекращения уголовного дела водитель мог сохранить или вернуть право управления, то теперь восстановить его можно будет только спустя восемь лет. Для этого потребуется пройти медицинский осмотр и успешно сдать экзамен на знание Правил дорожного движения.

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