Какие сотрудники лишаться работы из-за искусственного интеллекта в Казахстане





Искусственный интеллект постепенно меняет рынок труда Казахстана, и в первую очередь это может затронуть офисных сотрудников. В крупных национальных компаниях уже началась оптимизация административного персонала, тогда как работников производственных специальностей сокращения практически не касаются, сообщает inbusiness.kz

Одним из первых о масштабных изменениях заявил председатель правления АО «Казахтелеком» Багдат Мусин. По его словам, сейчас в компании около 8 тысяч офисных работников и столько же сотрудников рабочих профессий. В ближайшие два–три года число офисных специалистов планируют сократить до 3 тысяч.

Как отметил Мусин, развитие искусственного интеллекта позволит одному сотруднику с навыками работы с цифровыми инструментами выполнять объем задач, который раньше требовал целой команды. При этом сокращать монтеров, кабельщиков и других специалистов, занятых физическим трудом, компания не намерена.

По его мнению, именно представители рабочих профессий в будущем могут оказаться наиболее востребованными и высокооплачиваемыми.

Речь идет не о массовом увольнении пяти тысяч человек одновременно. Компания рассчитывает изменить структуру занятости постепенно — за счет естественной текучести кадров, сокращения вакансий и отказа от нового найма.

Оптимизация проходит и в других национальных компаниях. Весной 2026 года о сокращении административно-управленческого персонала сообщил фонд «Самрук-Қазына». В Астане планируется сократить 729 штатных единиц — около 11% административного аппарата группы компаний.

Изменения затронули также «Қазақстан темір жолы», где были сокращены 221 административный сотрудник, KEGOC и дочернюю компанию «Энергоинформ», «Самрук-Энерго», «КазМунайГаз» и «Казпочту». При этом во всех случаях подчеркивается, что производственный персонал увольнения не затронули.

Вместе с тем не все компании связывают цифровизацию с сокращением штата. В «Казатомпроме» заявили, что рассматривают искусственный интеллект как инструмент повышения эффективности, а не как повод для увольнений. Аналогичную позицию занимает и KEGOC, где делают ставку на обучение и повышение квалификации сотрудников.

Несмотря на происходящие изменения, признаков массового роста безработицы в Казахстане пока нет. По данным Бюро национальной статистики, в первом квартале 2026 года уровень безработицы составил 4,5%, а количество занятых за год увеличилось более чем на 108 тысяч человек.

При этом работодатели стали осторожнее подходить к расширению штата. Согласно исследованию ANCOR Central Asia, 63% компаний в 2026 году планировали нанимать сотрудников только на наиболее важные позиции, 26% вовсе не собирались увеличивать численность персонала, и лишь 11% рассматривали массовый набор.

Эксперты отмечают, что наибольшие изменения могут коснуться профессий, связанных с рутинными и повторяющимися задачами. Согласно исследованию ОЭСР Skills in the AI Age, искусственный интеллект способен взять на себя часть стандартных операций, однако это не означает полного исчезновения профессий. Во многих случаях технологии будут лишь дополнять работу специалистов, повышая их производительность.

В меньшей степени автоматизация пока затрагивает рабочие специальности, требующие физического труда. Именно поэтому многие компании продолжают сохранять спрос на таких сотрудников.

Специалисты рекомендуют работникам уже сейчас осваивать инструменты искусственного интеллекта, повышать квалификацию, следить за востребованностью своей профессии и формировать финансовую подушку безопасности на случай возможных изменений на рынке труда.

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