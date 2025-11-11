Наследство для иностранцев: какие налоги нужно заплатить в Казахстане

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Нерезидентам напомнили о налогах при получении наследства в Казахстане
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Департамент государственных доходов по Костанайской области разъяснил порядок исполнения налоговых обязательств для иностранных граждан и лиц без гражданства, не являющихся налоговыми резидентами Казахстана, при получении наследства на территории страны.
В ведомстве напомнили, что нерезиденты имеют право наследовать имущество, расположенное в Казахстане. Однако получение наследства влечет за собой обязанность самостоятельно исчислить и уплатить индивидуальный подоходный налог.
Согласно Налоговому кодексу, доход, полученный нерезидентом в виде наследства, облагается индивидуальным подоходным налогом по ставке 20%. При этом налог рассчитывается самостоятельно, без применения налоговых вычетов.
Кроме того, наследнику необходимо представить декларацию о доходах и имуществе по форме 270.00 не позднее 1 июля года, следующего за отчетным, а уплатить налог — не позднее 10 июля. Если иностранный гражданин планирует покинуть Казахстан до наступления этих сроков, он вправе исполнить налоговые обязательства до выезда. Для этого необходимо получить казахстанский индивидуальный идентификационный номер (ИИН).
В ДГД также обратили внимание, что при последующей продаже унаследованного имущества возникают дополнительные налоговые обязательства. Доход от прироста стоимости облагается индивидуальным подоходным налогом по ставке 15%. При продаже квартиры, полученной по наследству, доходом считается вся сумма, вырученная от ее реализации.
В ведомстве отметили, что если между Казахстаном и страной налогового резидентства наследника действует соглашение об избежании двойного налогообложения, нерезидент может воспользоваться его положениями. Для этого вместе с декларацией необходимо представить документ, подтверждающий налоговое резидентство иностранного государства.
Департамент государственных доходов рекомендует иностранным гражданам своевременно исполнять налоговые обязательства, а при возникновении вопросов обращаться в органы государственных доходов по месту нахождения имущества. Это позволит избежать нарушений налогового законодательства и дополнительных финансовых расходов.
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